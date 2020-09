Ufficializzati i gironi di serie D: Città S.Agata in quello Sud

Il Città S. Agata prosegue la complessa preseason alternando amichevoli e allenamenti avendo ancora dieci giorni per preparare il suo primo campionato di serie D. L’ultimo test ha visto i biancoazzurri battere 5-1 il Rocca Acquedolcese. A prescindere da ciò che è stato il risultato finale, la partita è servita a mister Ferrara per far mettere minuti importanti nelle gambe alla squadra e visionare alcuni nuovi giovani che da qualche giorno sono in prova. Fino a sabato la squadra continuerà a svolgere una doppia seduta giornaliera divisa tra la Wellnext ed il Fresina, dopo un paio di giorni di riposo. Intanto è arrivata la comunicazione che l’edizione della Coppa Italia 2020/21 che doveva prendere il via domenica 20 settembre, non verrà disputata, mentre è stato confermato l’inizio del campionato per la domenica successiva con l’ufficializzazione dei gironi. “E’ stato un buon test – esordisce mister Ferrara- che mi è servito per far fare minutaggio ai ragazzi. Non posso pretendere che siano brillanti, perchè stiamo lavorando molto e duramente. Sono comunque contento di come la squadra sta rispondendo. Queste partite inoltre mi servono per visionare i ragazzi che abbiamo in prova”.