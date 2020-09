Coronavirus: in Sicilia 90 casi e 3 morti

Salgono i casi positivi di coronavirus in Sicilia e purtroppo salgono anche le vittime: sono 3 quelle registrate nel giro di 24 ore. Aumenta, tuttavia, anche il numero di tamponi: quasi 6000, mai così tanti. I nuovi contagi sono 90, di cui 35 in provincia di Catania, 33 in quella di Palermo. Complessivamente sono 1.988 positivi attuali: 155 ricoverati con sintomi, 16 in terapia intensiva e 1.817 in isolamento domiciliare. Sono 5.473 i casi totali, 3.190 i dimessi guariti; 295 i deceduti, tre in più rispetto a ieri.