Coronavirus: in Sicilia 96 nuovi positivi

Cresce ancora il numero dei nuovi positivi in Sicilia: sono altri 96 i casi registrati nelle ultime 24 ore, tra questi due sono i migranti presenti all’hotspot di Lampedusa. È quanto emerge nel bollettino del Ministero della Salute. Sono 173 le persone ricoverate in ospedale, 14 in terapia intensiva e 1856 in isolamento domiciliare. Non si segnala nessun nuovo decesso.

Salgono a 2043 gli attuali positivi in Sicilia mentre in totale, da quando è iniziata la pandemia, sono stati 5569 i casi registrati. I guariti sono 3231. Infine, per quanto riguarda gli aggiornamenti dei casi registrati in provincia: a Palermo ci sono stati 26 nuovi contagi, 15 sono stati a Catania, 8 ad Agrigento, 24 a Trapani, 4 a Ragusa, 8 a Messina, 2 a Enna, 9 a Siracusa, mentre nessuno a Caltanissetta.