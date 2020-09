Torrenova: procedono i lavori sul “nuovo” Lungomare

Procedono spediti i lavori per l’ultimazione del nuovo lungomare di Torrenova. Dopo lo stop forzato dei lavori, causa lockdown, l’impresa Ricciardello Costruzioni ha ripreso la corsa verso l’obiettivo, giungendo oggi all’85% delle lavorazioni ultimate. Proprio nei giorni scorsi è cominciata la posa della pavimentazione in pietra al quarzo, completata per circa 500 m due tre chilometri della strada litoranea che da Torrenova andrà a collegarsi con Rocca di Capri Leone. E’ stato poi ultimato anche il montaggio dell’impalcato del ponte sul Torrente Platanà, sui cui lunedì inizierà la gettata della soletta per poi passare alle finiture. Completati anche i lavori sulla pista ciclabile, sulla litoranea restano da sistemare le zone verdi, da installare l’illuminazione e la segnaletica. La struttura potrà, dunque, essere interamente fruibile entro l’anno.