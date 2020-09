Capo d’Orlando: morto accoltellato alla gola il 48enne militare messinese

Non si esclude nessuna pista sulla morte di F.F., 48 anni, sottufficiale dell’Esercito Italiano nella caserma del capoluogo peloritano, messinese trasferitosi a Capo d’Orlando dopo il matrimonio con una coetanea del luogo che gli aveva regalato pure due figli maschi. L’uomo è deceduto in conseguenza della coltellata alla gola che, poco dopo le ore 19, l’ha fatto precipitare nel pianerottolo di via Lucio Piccolo dove poi è stato inutilmente soccorso dal 118, visto che sul posto è giunta immediatamente un’ambulanza e il medico di turno ha trovato l’uomo con un coltello conficcato nella giugulare. Vista la gravità delle condizioni è stato chiamato l’elisoccorso ma il povero sottufficiale messinese è morto prima dell’arrivo del mezzo di soccorso aereo e quando si trovava in ospedale. La ricostruzione di quanto avvenuto è ancora comunque al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello e della Stazione di Capo d’Orlando, rispettivamente al comando del maggiore Marco Prosperi e del luogotenente Innocenzo Guarino, intervenuti sul posto. A coordinare le indagini il Procuratore della Repubblica di Patti, Angelo Cavallo, lo stesso della doppia tragedia di Caronia.