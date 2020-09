Via libera ai tifosi sulle tribune, Città S.Agata e Acquedolci li aspettano al Fresina

Già a partire dalle semifinali degli internazionali di Tennis, in programma per questo fine settimana, in corso di svolgimento a Roma, il pubblico potrà tornare a gremire gli impianti sportivi. Si tratta sempre di aperture parziali, in quanto negli impianti all’aperto non potranno esserci più di 1000 persone. Questo quanto verrà ufficializzato nelle prossime ore dal Ministro dello Sport, Spadafora. Dovranno comunque essere osservate tutte le prescrizioni che vanno dal rilevamento della temperatura alla mascherina, dal posto nominativo al distanziamento sociale. In virtù di ciò la capienza del B. Fresina, sarà di 498 posti e vale per il Città S.Agata di serie D che per l’Acquedolci in Eccellenza. La società santagtese comunica che domenica sera verrà chiusa la campagna abbonamenti. Ad oggi i tagliandi venduti, sono stati 290, così suddivisi: 110 poltroncine (sold out), 150 tribuna coperta (sold out), 30 tribuna scoperta lato mare. Proprio in quest’ultima porzione di stadio è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti. Ovviamente qualora fossero venduti tutti non ci sarà per mancanza di posti la vendita libera di biglietti. In caso contrario verranno messi in prevendita soltanto i posti rimasti invenduti. Intanto buon test, finito 3-1, contro una coriacea Igea Virtus, in vantaggio con Piccolo e rimontata grazie ai gol di capitan Cicirello, Romeo e Girasole. A prescindere da quello che è stato il risultato finale, ultima cosa che importa in questo momento, la squadra con il passare delle giornate, è sembrata molto più tonica e cominciano a vedersi geometrie interessanti. Frutto questo di un costante lavoro e abnegazione che i biancoazzurri svolgono quotidianamente sotto lo sguardo vigile di mister Ferrara. “Sono contento di quanto la squadra sta facendo – ha dichiarato Ferrara a fine partita – nonostante la nostra condizione sia intorno al 60, 70%. Quello contro l’Igea Virtus è stato un test molto attendibile, perchè abbiamo affrontato una squadra che lotterà per le primissime posizioni in Eccellenza. Dobbiamo continuare ancora a lavorare sodo, poichè per via dello stop forzato, dobbiamo migliorare sotto certi aspetti. Attualmente più che la tattica, sto prediligendo la condizione fisica della squadra. Purtroppo il tempo rimasto non è molto, insomma la coperta è corta e qualcosa oggi dobbiamo tralasciarla per riprenderla più avanti”. Intanto per la squadra santagatese domani ci sarà un test ancora più impegnativo, dovendo affrontare alle 15.30 al Fresina il Biancavilla team che milita nello stesso girone dei biancoazzurri.