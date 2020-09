Il Città S.Agata domina l’avversario del turno inaugurale di serie D

Ottima prova del Città di Sant’Agata che nell’allenamento congiunto di questo pomeriggio in un test amichevole supera il Biancavilla, che ironia della sorte, sarà il primo avversario dei biancoazzurri in campionato. Mentre la LND stilava i calendari, le due squadre erano già al Fresina, ma hanno deciso ugualmente di svolgere la partita. Al Biancavilla va un sentito ringraziamento da parte della Società, per la grande disponibilità dimostrata ed un grosso in bocca al lupo per l’imminente inizio del torneo. Tornando alla gara a vincere come accennato prima è stato il Sant’Agata che si è imposto per 3-0 grazie al rigore realizzato da Cicirello ed alle reti di Costa e Romeo. I biancoazzurri schierati da mister Ferrara con ben 5 under hanno sciorinato belle giocate e a tratti sono stati spettacolari. Il risultato avrebbe potuto assumere anche proporzioni maggiori se le conclusioni di Cicirello, Maggioli e Ficarrotta non si fossero infranti contro i legni della porta avversaria. A buttare però acqua sul fuoco e spegnere facili entusiasmi, ci pensa mister Ferrara che al termine del match chiosa:” Pur essendo a settembre, mi rifaccio a quel detto che dice: calcio d’agosto non ti conosco. Noi siamo una matricola e ogni partita dobbiamo lottare con il cosiddetto coltello tra i denti. Non siamo ancora al meglio della condizione, ma sono contento di come i ragazzi si stanno applicando. Ho schierato dall’inizio 5 under e ne ho fatto subentrare altri, e da tutti ho avuto ottime risposte. La Serie D per noi è un campionato nuovo, e rispetto alle stagioni precedenti quando le battute d’arresto arrivavano con il contagocce, dobbiamo anche avere la cultura della sconfitta. Domenica a Biancavilla, rispetto ad oggi, sono convinto che sarà tutta un’altra storia. I miei ragazzi con il passare delle giornate, stanno prendendo sempre più coscienza dei propri mezzi, dobbiamo però restare umili e giocare ogni partita con grande intelligenza adeguandoci a quello che sarà l’avversario di turno”.