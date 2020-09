Patti: nuovo caso positivo, sospese le lezioni in una classe del “Borghese Faranda”

Un nuovo caso positivo al coronavirus è stato riscontrato a Patti. L’uomo, con lievi sintomi, era già in isolamento da diversi giorni ed aveva avuto contatti esclusivamente con la famiglia. Anche i componenti del nucleo familiare sono stati prontamente sottoposti a tampone ed attendono nella giornata odierna i risultati. A darne notizia il sindaco di Patti Mauro Aquino. A seguito dell’annuncio del primo cittadino è quindi giunta la nota del dirigente scolastico dell’Istituto “Borghese Faranda” in cui veniva comunicata la sospensione delle lezioni, per la sola giornata odierna, e per la sola sezione IV B RIM. “Tale sospensione – si legge – è stata disposta in via del tutto precauzionale, al fine di consentire l’effettuazione di tutte le necessarie indagini epidemiologiche da parte dell’ASP”. Sembra, infatti, che il nuovo positivo sia il genitore di un alunno di quell’Istituto. Il sindaco Mauro Aquino, pur rassicurando la cittadinanza, ha ricordato che è assolutamente necessario continuare a mantenere alta l’attenzione e ad osservare le ormai note norme anticontagio.