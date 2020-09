Contagi in calo in Sicilia: 75 nuovi casi

Sono 75 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, di cui 21 sono ospiti della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo. E ci sono ben tre vittime rispetto a ieri, con il totale che arriva a 299.

È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 2.348 i positivi di cui 203 ricoverati con sintomi (+9 rispetto alla giornata di ieri), 14 in terapia intensiva (+1), 2.131 in isolamento domiciliare. I positivi dall’inizio della pandemia in Sicilia sono 6047. I guariti salgono a 3.390 (+40).