C.d’Orlando: dal MIBACT 10mila euro per l’acquisto di nuovi libri per la Biblioteca

C.d’Orlando: dal MIBACT 10mila euro per l’acquisto di nuovi libri per la...

Il Ministero dell’Istruzione ha assegnato 10mila euro al Comune di Capo d’Orlando per l’acquisto di nuovi libri destinati alla biblioteca. I fondi provengono dal bando del MIBACT per il sostegno all’editoria previsto dal decreto ministeriale del giugno scorso finanziato con i fondi per le emergenze per le imprese e le istituzioni culturali.

Soddisfazione da parte del Sindaco Franco Ingrillì e dell’Assessore Fabio Colombo per l’attività svolta dalla biblioteca comunale che ha portato alla concessione del contributo: “Amplieremo la qualità del servizio di prestito libri della nostra biblioteca che già oggi può contare su un patrimonio librario importante”.

La Biblioteca Comunale di Via del Fanciullo, diretta dal responsabile Carlo Sapone, nell’anno 2019 ha ospitato 550 lettori e ha concesso quasi 1200 libri in prestito.