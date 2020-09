Toscano batte Triscari e vince l’Open di tennis a Capo d’Orlando

Giovanni Toscano ha trionfato nel primo vero e tosto torneo post lockdown iscrivendo il suo nome nell’albo d’oro dell’Open Fit di Capo d’Orlando. Probabilmente ci ha creduto più dello sconfitto Fabiano Triscari (battuto 6-4 7-5) e la convinzione di voler vincere, a differenza dell’ultima finale giocata e vinta dal suo avversario, hanno fatto la differenza. Dallo sguardo di Giovanni si evinceva il fuoco e la voglia di vincere, mentre da quello di Triscari forse la presunzione di essere più forte e di una vittoria quasi scontata. Ma così non è stato, nel tennis la Vittoria la devi volere altrimenti non vinci, almeno che l’avversario non sia nettamente di livello inferiore. Comunque bravi entrambi a chiusura di 2 settimane intense di passione e voglia di metterci il massimo impegno per raggiungere l’obiettivo, Salvatore Gasparo in qualità di organizzatore e i giocatori per il fair play dimostrato.