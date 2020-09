C.d’Orlando: negativi i tamponi sui dipendenti del locale in isolamento

Sono tutti negativi i tamponi effettuati sulle persone poste in isolamento domiciliare perché venute a contatto con il dipendente di un locale pubblico di Capo d’Orlando risultato positivo al Covid-19. E’ senz’altro una buona notizia anche se le stesse persone dovranno rimanere in isolamento fino all’esecuzione del secondo tampone di conferma. Solo con l’esito negativo anche di questo test potranno lasciare la quarantena. Lo rende noto il sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì. “Vale sempre l’invito ad osservare le regole, ma vale anche l’invito a farle osservare, nel caso in cui entrando in negozi o altri locali pubblici dovessimo notare il personale senza mascherina. Sono norme di comportamento che ormai fanno parte della quotidianità: abbiamo il dovere di rispettarle, ma anche il diritto di farle osservare”.