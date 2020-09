Brolo: finanziato il completamento della scuola di Via Trento

Finanziato dal Ministero dell’Istruzione il progetto definitivo per il completamento della scuola di Via Trento in contrada Piana. Il progetto era stato approntato dall’Ufficio Tecnico Comunale in tempo record nel giugno 2019, appena un mese dopo l’insediamento dell’Amministrazione Laccoto, per poter partecipare al bando per gli interventi di Edilizia scolastica nel “Piano 2019 II tranche” ed è stato adesso approvato per un importo di 2milioni 715mila euro.

“Vado fiero di questo finanziamento – commenta il Sindaco Giuseppe Laccoto – un risultato fortemente voluto da questa Amministrazione che ha colto subito l’opportunità data dal bando regionale e che è stata tramutata in progetto con la consueta professionalità dall’Ufficio Tecnico Comunale che ha ottenuto a strettissimo giro tutti pareri necessari del Genio Civile, dei Vigili del Fuoco e dell’Asp 5.

Adesso acceleriamo verso il traguardo dei lavori di completamento, velocizzando l’iter di gara e sfruttando le funzioni del Sindaco nella qualità di Commissario per l’edilizia scolastica, così come stabilito dal “Decreto Scuola” varato dal Governo Nazionale nell’ambito della gestione dell’emergenza Covid-19. Quella di via Trento sarà il fiore all’occhiello dell’edilizia scolastica di Brolo – conclude il Sindaco Laccoto – una scuola moderna ed efficiente, aperta e inclusiva, in grado di offrire pratiche didattiche innovative e spazi di confronto sociale”.