In Sicilia 125 nuovi positivi e una vittima

Nelle ultime 24 ore sono 125 i positivi in più (ieri erano stati 89) su 5169 tamponi, contro gli oltre 6000 di ieri, per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Sicilia: 2 riguardano dei migranti dell’hotspot di Lampedusa. Aumenta il numero delle vittime: si tratta di un’anziana di Salermi, 90 anni, per un totale di 304 dall’inizio della pandemia.

Attualmente sono 2461 i positivi di cui 237 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva e 2208 in isolamento domiciliare. Cresce anche il numero dei guariti, + 75 rispetto alla giornata di ieri (3594 in tutto).