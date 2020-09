Alluvione a Barcellona: iniziati i primi interventi sul Torrente Longano

A distanza di poche settimane dall’alluvione che ha colpito il Messinese, ruspe ed escavatori sono già in azione da stamane sul torrente Longano, nei pressi di Barcellona Pozzo di Gotto, per rimuovere i detriti e il terriccio che invadono l’alveo e impediscono all’acqua di defluire.

È il primo intervento disposto dal commissario straordinario Leonardo Santoro, nominato dal presidente della Regione Nello Musumeci proprio per coordinare e gestire gli interventi sulle aree colpite dal maltempo. Nei prossimi giorni lo stesso governatore effettuerà un sopralluogo per seguire da vicino i lavori.