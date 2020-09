In Sicilia 107 nuovi casi, ma ci sono meno ricoveri

In leggero calo rispetto a ieri ma sempre considerevole il numero di nuovi contagi da coronavirus in Sicilia. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute sono 107 i siciliani risultati positivi al Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore, 6 riguardano gli ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Ieri l’incremento era stato di 125 casi. Da registrare anche altre due vittime del Covid con il bilancio complessivo che sale a 306. Ancora in calo i tamponi, 5330.

Attualmente sono 2520 i positivi di cui 235 ricoverati in ospedale, 13 in terapia intensiva e 2282 in isolamento domiciliare. Per la prima volta da più di un mese, c’è da registrare che ci sono meno malati in ospedale, 4 in tutto, rispetto alla giornata precedente.

Cresce anche il numero dei guariti, + 36 rispetto alla giornata di ieri.