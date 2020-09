Piraino: 140mila euro alle imprese per favorire la ripresa

Centoquaranta milioni di euro per rilanciare l’economia di Piraino. A comunicarlo il sindaco Maurizio Ruggeri il quale con una nota ufficiale sottolinea che nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo aver istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali è pronta ad erogare i fondi 2020-2022. Con i fondi in arrivo si realizzeranno interventi indirizzati a promuovere lo sviluppo del territorio: a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali in favore di piccole e micro imprese.

“Le imprese che individueremo – dice il sindaco Maurizio Ruggeri – avranno requisiti ben definiti, per esempio che non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo”.

Le azioni di sostegno economico sottolinea il Sindaco prevedono anche contributi a fondo perduto per spese di gestione; per le iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing online e di vendita a distanza, ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi” – e conclude – ” pensiamo anche ad agevolazioni fiscali sui contributi comunali”.

Poi Ruggeri sottolinea “In questa fase di programmazione, dovremo spendere oltre 140mila euro, sarà importante la collaborazione di tutte le parti politiche. E’ una scommessa che dobbiamo vincere per il futuro del nostro paese, della sua economia, dell’occupazione, dando risposte alle istanze del territorio”.