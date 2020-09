S.Agata Militello: in consiglio lo sgravio Tari per i commercianti

Il consiglio comunale di Sant’Agata Militello si riunirà il 28 settembre prossimo alle 18 per affrontare una serie di problematiche importanti relative al nuovo regolamento Imu con relative aliquote; il piano finanziario Tari del 2019, l’approvazione delle tariffe per la tassa Tari 2020 con conferma delle agevolazioni e riduzioni Covid a favore delle attività commerciali. Come ci anticipa l’assessore al Bilancio Antonio Scurria, viene proposta la conferma delle agevolazioni e le riduzioni concesse ai commercianti per l’emergenza Covid ovvero l’abbattimento del 35 per cento.