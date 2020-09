Si tuffa nel mare in tempesta per salvare un ragazzo: disperso un militare della Guardia Costiera

Si tuffa nel mare in tempesta per salvare un ragazzo: disperso un...

Una bravata finita in tragedia a Milazzo. Tre ragazzi hanno deciso di sfidare il mare in tempesta e si sono tuffati nelle onde alte fino a sette metri nella zona della Riviera di Ponente. Il mare ha rapidamente messo in difficoltà i tre che hanno lottato disperatamente per uscire: due sono riusciti a venir fuori da soli, mentre l’ultimo di loro, di cui si erano perse le tracce, è riuscito ad aggrapparsi ad una boa ed è stato riportato a riva da alcuni volontari. Viste le sue condizioni di salute è stato condotto in ospedale. Disperso un sottufficiale della Capitaneria di Porto, Alberto Visalli, che si era tuffato per salvarlo. Le ricerche proseguono nella zona del Tono, seguendo la corrente, anche con l’ausilio di un elicottero.

(Foto di Oggi Milazzo)