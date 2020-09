L’Orlandina parla sempre più toscano e sfida Torrenova

Capo d’Orlando aggregherà Andrea Del Debbio al gruppo di lavoro di coach Marco Sodini. La 21enne guardia lucchese con trascorsi nel vivaio della Mens Sana sbarcherà in Sicilia per provare a strappare un posto nel roster della formazione militante nel girone Rosso della serie A2. L’atleta di classe 1999 ha totalizzato 7,4 punti e 4,5 rimbalzi di media nella stagione 2019/20 disputata con la maglia di Lucca in B. Intanto primo scrimmage stagionale a meno di sette giorni dal via della preparazione pro A2 per l’Orlandina basket che, divisa tra lavoro al Tartarughino e la spiaggia oltre che al PalaFantozzi) ospita a porte chiuse la Cestistica Torrenova di serie B dalle ore 18 per iniziare a capire se le scelte di mercato sono state azzeccate. Per entrambi i club ovviamente tamponi negativi e roster al completo (tra i locali si sono allenati anche l’ex pivot Costa d’Orlando, Di Coste, e Giancarlo Galipò) per un derby anche delle panchine visto che il coach ospite è una bandiera paladina come Giuseppe Condello, cui si contrappone il riconfermato Marco Sodini. “Dopo sette mesi di fermo totale serve innanzitutto uno spirito positivo e costruttivo da parte dei ragazzi – afferma Sodini – e come sento dagli applausi e dal calore noto che il gruppo si sta formando. Altrimenti avrei sbagliato a costruire la squadra. La prima settimana tutti gli atleti sembrano bravissimi ma credo che le scelte siano state azzeccate. I due americani si sono presentati in un’ottima condizione fisica e con un bellissimo atteggiamento verso i compagni. Siamo un gruppo giovane per cui dovremo tenerli tranquilli perché saranno iper-eccitati in questo periodo per essere tornati al lavoro per la preparazione. Abbiamo immaginato una decina di amichevoli prima della Supercoppa dell’11 ottobre a Trapani, però ancora non posso sbilanciarmi come date perché attendiamo risposta dai diretti avversari. Ad eccezione dei primi tre giorni amiamo lavorare in maniera integrata, ovvero utilizzando esercizi di basket per condizionare i ragazzi. Ci avvarremo della collaborazione di Neri Fitness per il lavoro sulla forza. Noto che il nuovo preparatore Fazio ha già il controllo della situazione e risponde al meglio sulle mie continue esigenze”.