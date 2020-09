Riprese le ricerche in mare del Sottufficiale disperso durante un salvataggio

Sono riprese stamattina le ricerche in mare del sottufficiale della Guardia Costiera Aurelio Visalli, disperso da ieri nel mare di Ponente a Milazzo durante le operazioni di salvataggio di un ragazzo di 15 anni che era stato ruisucchiato dal mare in tempesta. A perlustrare il litorale, soprattutto nella zona del Tono, ci sono 2 motovedette, 1 nave e un aereo del Corpo insieme a 3 altri velivoli rispettivamente di Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, Marina Militare, Aeronautica Militare.

Visalli, sposato e padre di due bambini, si è tuffato in mare per salvare un ragazzo che insieme ad un amico aveva pensato di sfidare le onde del mare in tempesta. Il ragazzo è stato recuperato aggrappato ad una boa ed è stato condotto in ospedale.