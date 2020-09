Antonio Cairoli fermato dagli occhiali perde il comando del mondiale motocross

Dalla possibile fuga verso il decimo titolo mondiale alla delusione del sorpasso subito al comando dal suo rivale più pericoloso che rientrava dopo l’infortunio. Questa la domenica di Tony Cairoli sulla sabbia di Mantova dove ha lasciato il primato nel Mondiale all’inseguitore Tim Gajser. Nella prima manche Jeremy Seweer aveva messo in riga Jorge Prado e Tony Cairoli, con Tim Gajser finito soltato ottavo. Con questa combinazione di risultati il fuoriclasse italiano era salito a +14 punti di vantaggio. Ma la seconda ha cambiato tutto. Tony Cairoli ha avuto un problema agli occhiali, e dopo aver tribolato per metà corsa, si è dovuto fermare a cambiarli. Così è sprofondato in 15° posizione finale, mentre Tim Gajser andava a vincere a riconquistare la tabella rossa del primato in classifica generale. Tony Cairoli adesso è dietro lo sloveno, staccato di cinque punti. Il GP Lombardia, nono atto Mondiale, è stato vinto da Jorge Prado, finito due volte piazzato. Il 19enne spagnolo è in gran forma e con il secondo successo in top class guadagna a sua volta posizioni in classifica. Lo show continua mercoledi. Infatti la MXGP non si ferma e prepara un intrigante turno infrasettimanale. Cairoli e gli altri assi del Motocross torneranno in pista mercoledi, sullo stesso tracciato, nel GP intitolato alla città di Mantova. Sarà la decima prova di un Mondiale particolare, che proporrà un terzo GP sulla sabbia lombarda domenica prossima. Il fattore campo gioca a fattore di Tony Cairoli. Il decimo titolo è un obiettivo alla portata.

La classifica Mondiale dopo 9 GP su 18

1.Gajser (Slo-Honda) punti 316; 2. Cairoli (Ita-KTM) 311; 3. Seewer (Svi-Yamaha) 295; 4. Prado (Spa-KTM) 281; 5. Coldenhoff (Ola-GasGas) 267; 6. Herlings (Ola-KTM); 7. Jasikonis (Let-Husqvarna) 248: 8. Febvre (Fra-Kawasaki) 234; 9. Paulin (Fra-Yamaha) 227; 10. Desalle (Bel-Kawasaki) 222.