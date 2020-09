Città S.Agata sfiora impresa che centra l’Acquedolci

Non basta la doppietta di capitan Cicirello (nella foto) al Città S.Agata per bagnare quantomeno con un punto lo storico debutto in serie D a distanza di 28 anni dall’ultima volta di un club santagatese. Per il resto bene le due messinesi mentre in Eccellenza primo successo assoluto dell’Acquedolci trascinato dal doppio Genovese e capace di resistere a lungo in 10 dopo l’espulsione di Russo sul campo blasonato di Siracusa. Questi tutti i risultati compresa la Coppa Sicilia con il debutto con un pareggio della Pro Orlandina.

SERIE D Girone I

Acr Messina-Cittanovese 2-2

Fc Messina-San Luca 2-1

ECCELLENZA

Atletico Catania-Igea 0-1

Jonica-Santa Croce 1-0

Siracusa-Acquedolci 1-2

PROMOZIONE

GIRONE B

Gescal-Gioiosa 1-1

Castelluccese-Nuova Rinascita Patti 3-2

Due Torri-Messana 0-5

Gangi-Pro Falcone 1-2

Milazzo-Nuova Azzurra 3-0

Stefanese-Santangiolese 0-1

Torrenovese-Rocca-Acquedolcese 0-4

Riposa: Sinagra

GIRONE C

Atletico Messina-Città di Calatabiano 2-1

Città di Taormina-Valdinisi 6-0

COPPA SICILIA PRIMA CATEGORIA

Città di Mistretta-Aluntina 1-0

Juvenilia-Furci 0-5

Lipari I.C.-Melas – Rinviata per avverse condizioni meteo-marine

Or.Sa. Promosport-Pro Mende 1-3

Pgs Luce-Real Sud Nino Di Blasi 3-0

Pro Orlandina-Sfarandina 1-1

Rodì Milici-Aquila 0-1

Rsc Riposto-Sant’Alessio 2-2

Valle del Mela-Monforte San Giorgio 1-1