Floyd fa già il Jordan e l’Orlandina supera Torrenova

Vernissage quasi in famiglia e con un arbitro d’eccezione al PalaFantozzi per l’Orlandina basket che, in un derby senza tifosi, supera la Cestistica Torrenova di serie B per 𝟖𝟗-𝟔𝟕 (𝟐𝟒-𝟐𝟏, 𝟑𝟑-𝟏𝟔, 𝟏𝟓-𝟏𝟏, 𝟏𝟕-𝟏𝟖)

O𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭: Di Coste, Tierumniekis, Ellis 4, Ravì, Gay 8, Floyd 27, Laganà 5, Johnson 14, Ani 8, Triassi 2, Tintori 7, Fall 8, Moretti 6. Coach: Sodini.

𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐨𝐯𝐚: Ferrarotto 6, Galipò 5, Mazzullo 6, Gloria 16, Bolletta 9, Perin 5, Saccone 2, Romagnolo 3, Micciulla 2, Lasagni 13. Coach: Condello.

In generale buone indicazioni dal primo scrimmage stagionale per i due tecnici con la squadra dell’ex Condello che ha giocato una buona pallanestro, soffrendo a tratti la maggiore intensità e qualità dell’Orlandina. L’amichevole a punteggio azzerato alla fine di ogni quarto ha dato dunque buone indicazioni con il folletto Floyd che sembra aver già preso in mano i paladini, mentre Gloria e Lasagni si sono messi in mostra nelle Aquile, che hanno messo in campo tutto il roster a disposizione ad esclusione di capitan Di Viccaro e Klanskis, che non hanno preso parte alla gara per riposo precauzionale.