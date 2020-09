Missione serie C iniziata per l’Orlandina volley

La “macchina” Orlandina Volley ha iniziato a scaldare i motori in vista della stagione di Serie C Femminile 2020/21. Iniziata lunedì scorso la preparazione atletica della formazione paladina, che per il secondo anno consecutivo sarà ai nastri di partenza del massimo campionato regionale. In attesa di poter tornare nella palestra dell’Istituto “Merendino” di contrada Santa Lucia, consolidato quartier generale della società biancoazzurra, gli allenamenti, si stanno svolgendo tra il campo sportivo di Pissi e la palestra della scuola di Furriolo. Agli ordini di Mister Valmi Fontanot e del suo vice, Fabrice Frontino, c’è il gruppo che nella scorsa stagione sportiva, interrottasi bruscamente ed improvvisamente a causa del Coronavirus, aveva iniziato a far bene in quella che per molte atlete era la prima esperienza in Serie C. Del gruppo fanno parte le palleggiatrici Maria Lazzara, Chiara Sidoti e Arianna Lazzara, la centrale Valentina Lazzaro, nel ruolo di libero Veronica Gulino e Simona Sidoti e la giovane schiacciatrice classe 2005 Aleandra Prestimonaco. «L’obiettivo è essere competitivi e dare un’impronta alla stagione – dichiara Mister Fontanot -, anche se l’emergenza Covid ci ha abituato a programmare tutto a stretto giro, consapevoli che è tutto provvisorio: basti solo pensare che non sappiamo ancora se slitterà la data di inizio del campionato. Intanto noi abbiamo iniziato con grande ottimismo ed entusiasmo, ci stiamo preparando per farci trovare pronti e stiamo pensando al mercato, tenendo sempre al centro l’ambizioso progetto che abbiamo da quando abbiamo costituito la società».

Del gruppo che ha iniziato la preparazione atletica fanno parte anche tante ragazze del settore giovanile, che avranno l’opportunità di dimostrare il loro valore per provare a guadagnarsi un posto in prima squadra:

«Tra i nostri programmi c’è sempre stato lo sviluppo di un settore giovanile sempre più ampio e di livello tecnico sempre più alto – continua il tecnico paladino -, e per questo da tempo lavoriamo insieme ad altre società, per sviluppare ancora di più l’idea che dalla sana collaborazione nascono dei progetti validi e si possono raggiungere obiettivi di alto livello».