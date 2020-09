Coronavirus in Sicilia: 163 nuovi contagi

Sono 163 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, a fronte però di 6.115 tamponi eseguiti, su un totale di 477.200 da inizio emergenza. Il totale delle persone attualmente positive in Sicilia arriva a 2.787 (+44), e c’è stato un decesso che porta il numero delle vittime complessive 310. Palermo si conferma nettamente l’epicentro dell’epidemia in questo periodo, con ben 92 nuovi casi (numero mai raggiunto in 24 ore).

Dei 163 casi registrati, solo due sono migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa.

I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 6.948. Le persone ricoverate con sintomi, in Sicilia, sono 293, di cui 16 in terapia intensiva, mentre sono 2.478 i soggetti in isolamento domiciliare.

I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 3.851. Dei nuovi casi registrati 92 sono nella provincia di Palermo, 24 a Catania, 5 a Messina, 4 a Caltanissetta, 1 a Ragusa, 12 a Trapani, 1 a Agrigento e 24 a Siracusa. Nessun caso a Enna.