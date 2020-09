Europa del basket: il paladino Gigi Lamonica uno e trino

Dopo la sgambata casalinga nello scrimmage orlandino nel monday night, l’arbitro internazionale Luigi Lamonica è già volato a Istanbul dove inizierà alla grande l’ennesima stagione europea da numero uno dei fischietti italiani all time (da anni in pensione per una norma autolesionista) ed ancora tra i migliori del vecchio continente. Infatti l’abruzzese da anni trapiantato per amore (del paese e da tempo anche del cuore) da mercoledì a venerdi dirigerà da primo arbitro la gara d’esordio di Eurocup e poi due sfide infuocate di Eurolega, il suo terreno di caccia preferito.

“Luigi, ma ti rendi conto che alla tua età ti fanno arbitrare 3 partite in 3 giorni? Arrossisco per te, stakanovista del fischietto”. (il decano dei coach, Zelimir Obradovic, nella libera e ironica interpretazione di Luca Maggitti).

[LUIGI LAMONICA – Agenda – Prossime 3 designazioni.]

Mercoledì 30 settembre 2020

Eurocup – Stagione Regolare

ISTANBUL – BOURG EN BRESSE

Crew Chief: Luigi Lamonica.

Umpire 1: Olegs Latisevs.

Umpire 2: Milan Nedovic.

Giovedì 1 ottobre 2020

Eurolega – Stagione Regolare

ANADOLU EFES ISTANBUL – ZENIT SAN PIETROBURGO

Crew Chief: Luigi Lamonica.

Umpire 1: Olegs Latisevs.

Umpire 2: Milan Nedovic.

Venerdì 2 ottobre 2020

Eurolega – Stagione Regolare

FENERBAHCE ISTANBUL – STELLA ROSSA BELGRADO

Crew Chief: Luigi Lamonica.

Umpire 1: Olegs Latisevs.

Umpire 2: Milan Nedovic.