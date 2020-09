Coronavirus in Sicilia: 170 positivi nelle ultime 24 ore

Continua la crescita dei contagi da Coronavirus in Sicilia: sono 170 nelle ultime 24 ore, a fronte di 6.645 tamponi eseguiti. Ventinove dei nuovi casi sono militari della marina sbarcati a Siracusa dalla nave Margottini. Aumentano anche i guariti, sono 90 rispetto a ieri. Il totale delle persone attualmente positive in Sicilia arriva a 2.866, con un decesso (in provincia di Palermo) che porta il numero delle vittime complessive 311. Superati i 7000 casi dall’inizio dell’epidemia (7118). Aumentano i ricoveri: 301 in regime ordinario, 19 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 2546 persone.