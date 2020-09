Violenza sessuale su minore con problemi psichici: assistente scolastico condannato a 10 anni

Il Tribunale di Patti (presidente Scavuzzo) ha condannato a 10 anni di reclusione il 60enne assistente scolastico di Rocca di Caprileone, ritenuto colpevole di aver abusato di una ragazzina con deficit mentali.

L’uomo, originario di Milazzo, venne arrestato dalla Polizia di Capo d’Orlando nel marzo del 2019 con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della minorenne che all’epoca dei fatti aveva 16 anni. Le indagini accertarono che gli abusi andavano avanti da alcuni mesi sfruttando l’amicizia con i genitori della giovane.

Per l’imputato, è scattata anche l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, la curatela e l’amministrazione di sostegno. Inoltre, non potrà assolvere a qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni e in altre strutture pubbliche e private frequentate prevalentemente da minori oltre ai pubblici uffici e all’interdizione legale per la durata della pena. L’assistente scolastico è stato condannato al pagamento delle spese legali in favore delle costituite parti civile, la famiglia della vittima e l’associazione Pink Project di Capo d’Orlando che da anni combatte contro le discriminazioni di genere e contro la violenza sulle donne