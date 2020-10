Sono 156 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, 14 in meno rispetto alla giornata di ieri; sono 6.637 i tamponi eseguiti. È quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute. Salgono così a 7.274 i casi dall’inizio della pandemia nella nostra Isola. Attualmente i positivi sono 2.936 di cui 307 ricoverati in ospedale, 20 in terapia intensiva, 2.609 in isolamento domiciliare. Tuttavia, si segnala anche una nuova vittima; i morti fino ad oggi in Sicilia sono 312.