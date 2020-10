Covid, record di positivi in Sicilia

Continua a crescere a ritmo sostenuto il numero di nuovi positivi in Sicilia. Secondo l’ultimo rilevamento del ministero della Salute nelle ultime 24 ore nella nostra isola si sono registrati altri 182 nuovi casi positivi di coronavirus e il bilancio è anche appesantito da altre tre persone morte che fanno salire il bilancio complessivo a 387 vittime. Si tratta di due donne di Trapani di 90 e 81 anni morte negli ospedali a Palermo e un uomo di Catania 87 anni.

Crescono anche i ricoverati: oggi sono 322 (e sono cresciuti di 18 in 24 ore) ma il numero delle persone in terapia intensiva resta per fortuna stabile: 2o (erano 21 ieri). Ci sono anche 56 persone dichiarate guarite e dunque il totale complessivo delle persone attualmente positive sale a 3171 persone, 2829 delle quali in isolamento domiciliare. Il numero totale di casi di coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’epidemia è dunque di 7596 casi (con 4108 guariti).

I casi nelle singole province vede sempre Palermo con la maggior parte dei nuovi positivi: 52. A Catania ce ne sono stati 42 nuovi nelle ultime 24 ore, a Messina 11, a Trapani 28, a Siracusa 10, a Ragusa 8, ad Agrigento 4, a Enna 1 e a Caltanissetta 26.In Italia i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 2844 con 27 persone morte