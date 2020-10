Grosso incendio in contrada Brucoli di Naso, il fumo avvolge Capo d’Orlando

Dopo quello della contrada Badia, un nuovo incendio sta interessando il territorio di Naso. Le fiamme sono partite dalla zona di Brucoli e alimentate dal forte vento di scirocco si sono rapidamente spostate verso il confine con Capo d’Orlando, nella zona di Forno Alto e Catutè. La città paladina, infatti, è completamente invasa dal fumo. Impossibile l’intervento dei canadair che non possono prelevare acqua a causa del mare agitato. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Volontari della Protezione Civile che cercano di arginare il fuoco ed impedire che si avvicini alle abitazioni. Un altro incendio è segnalato nella zona di Malvicino.

Intanto continua a divampare l’incendio di Santo Stefano di Camastra a ridosso dell’autostrada. La A/20 è stata chiusa dalla Polstrada nel tratto Sant’Agata Militello – Santo Stefano di Camastra con uscita obbligatoria a Sant’Agata per i veicoli che transitano in direzione Palermo.

Chiusa anche la SS 113, da Caronia in direzione Palermo e da Santo Stefano di Camastra verso Messina.