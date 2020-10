Soffia forte lo scirocco, incendi tra Palermo e Messina

Soffia lo scirocco in Sicilia: temperature elevate in tutta l’Isola con picchi di 34-35 gradi a Palermo e nel messinese. La situazione migliorerà soltanto in serata e domani le temperature, secondo i meteorologi, scenderanno di diversi gradi. Incendi segnalati in diverse zone della Sicilia: da stamattina in azione un canadair tra Santo Stefano di Camastra e Reitano a supporto dei vigili del fuoco e della protezione civile che da ieri sera lavorano per spegnere un vasto incendio nella zona di contrada Colonna. Incendio anche nel territorio di Naso, nella zona di contrada Badia. Anche in questo caso, è stato necessario ricorrere all’intervento del canadair, anche se l’azione del mezzo aereo è ostacolata dalle forti raffiche di vento.