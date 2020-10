Naso conta i danni dopo la devastazione: ieri con gli incendi superati i 49 gradi!

Il territorio di Naso è una distesa di cenere. La devastazione degli incendi è visibile in tutta la sua drammatica evidenza. Una trentina di famiglie sono state evacuate ieri nelle frazioni Caria Ferro e Malo’, forse quelle insieme a Brucoli, più duramente colpite dai roghi. Distrutto l’ex ristorante di contrada Brucoli e danni sparsi in diverse abitazioni delle periferie di Naso. In pratica non c’è stata una sola parte del territorio risparmiata dalle fiamme. Per dare un’idea dell’inferno di fuoco che si è scatenato a Naso, basta la rilevazione della centralina meteo del Sias, il servizio informativo agrometeorogico siciliano, che ieri, a causa degli incendi ha rilevato una temperatura di oltre 49 gradi.

Per soccorrere gli abitanti in difficoltà sono giunte le squadre di Protezione Civile praticamente da tutti i comuni del comprensorio, oltre ai Vigili del Fuoco e alle guardie forestali. Solidarietà e vicinanza è stata espressa da esponenti del mondo politico regionale e dagli amministratori dei Nebrodi