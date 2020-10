San Salvatore di Fitalia: quorum superato, Pizzolante torna Sindaco

A voto ancora in corso, c’è già un sindaco eletto nei 60 Comuni chiamati al voto nella tornata elettorale delle amministrative. A San Salvatore di FItalia, infatti, c’era un solo candidato sindaco, l’ex primo cittadino Giuseppe Pizzolante ed era quindi necessario che si recasse alle urne il 50% degli aventi diritto. A differenza delle precedenti consultazioni, per il raggiungimento del quorum non vengono conteggiati i residenti all’estero. Quindi, dei 1530 elettori “ufficiali”, in realtà il computo deve essere fatto su 1050 “effettivi”. Risultato raggiunto subito dopo la rilevazione delle ore 19 con 524 votanti su 526 necessari per l’elezione.

Automaticamente, quindi, Pizzolante torna sindaco dopo 5 anni.

per quanto riguarda l’affluenza alle 19 degli altri comuni interessati, ecco le percentuali:



Milazzo 39,70%

Barcellona 40,15%

Basicò 19,73%

Giardini Naxos 35,57%

Graniti 39,71%

Limina 24,08%

Malvagna 32,99%

Mirto 42,82%

Naso 24,31%

Raccuja 45,71%



Savoca 43,53%