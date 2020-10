Focolaio a Castel di Lucio: 12 positivi

Focolaio di coronavirus a Castel di Lucio, piccolo centro nebroideo in al confine sud-occidentale della Provincia di Messina. Attualmente, dopo più di 30 tamponi già effettuati, sono 12 i positivi, come comunicato dallo stesso sindaco, Pippo Nobile, anche lui sottoposto al test in quanto a contatto con uno dei malati.

Un uomo residente nel Paese è stato anche ricoverato al Policlinico di Messina dopo aver manifestato sintomi. Entro domani sarà effettuato un secondo giro di tamponi. Il primo cittadino ha disposto la sanificazione e quindi la chiusura del municipio nei prossimi giorni e invitato la popolazione alla calma e soprattutto alla prudenza, consigliando di rimanere a casa ed uscire solo in casi strettamente necessari.