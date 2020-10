Tony Cairoli non molla la presa ed è a 11 punti dal decimo mondiale MXGP

Tim Gajser trionfa nel Gran Premio d’Europa ed allunga nella classe regina del mondiale motocross, ma Tony Cairoli non molla. L’undicesimo round della MXGP, terzo consecutivo sulla sabbia di Mantova, ha avuto come protagonisti i due contendenti per il titolo, ora separati da 11 lunghezze con un terzo incomodo da non sottovalutare. L’ufficiale Honda ha vinto gara 1 e si è piazzato 2° nella successiva, conquistando 46 punti (41 quelli del pattese) e la sua prima vittoria di GP in questo 2020 che ha visto lo sloveno out per un paio di gran premi a causa di un infortunio. Dopo tanta Italia il circus si sposta altrove e il prossimo appuntamento col Mondiale cross, domenica in Spagna ad Arroyomolinos.

Classifica di Campionato MXGP: 1. Tim Gajser (Honda) 399 pt., 2. Antonio Cairoli (Ktm) 388 pt., 3. Jeremy Seewer (Yamaha) 369 pt.