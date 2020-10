Coronavirus: record di contagi in Sicilia con 198 casi in 24h

Sono 198 i nuovi casi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Un dato record, mai i positivi erano stati così tanti nella rilevazione giornaliera del Ministero della Salute. I nuovi positivi salgono così a 3.448, degli attuali: 368 sono ricoverati con sintomi, 28 sono in terapia intensiva e 3.052 in isolamento domiciliare. Sono 322 i deceduti, uno in più rispetto a ieri. Ammontano a 8.007 i casi totali, 4.237 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 6.754.

La Regione segnala che dei 198 nuovi positivi, due sono migranti. Questa la divisione per province: 72 sono a Palermo, 51 a Catania, 5 a Messina, 28 a Trapani, 7 a Siracusa, 8 a Ragusa, nessuno a Enna, 12 ad Agrigento e 15 a Caltanissetta.