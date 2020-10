Naso: gli eletti in Consiglio Comunale

E’ fissata per domani pomeriggio la proclamazione degli eletti e l’insediamento del nuovo Sindaco di Naso Gaetano Nanì che prende il posto dell’uscente Daniele Letizia. Lo stesso Letizia rimarrà in giunta come Vicesindaco, mentre gli altri Assessori sono Rosita Ferrarotto, Antonino Letizia e Sara Rifici. In Consiglio Comunale, detto del record di preferenze dello stesso Daniele Letizia, primo eletto con 446 voti, entrano Rosita Ferrarotto, Sara Rifici, Giovanni Rubino, Maria Parasiliti, Flavio Santoro, Alessandra Milio e Giuseppe Randazzo Mignacca. Al posto dei tre assessori eletti, in Consiglio dovrebbero entrare Martina Galletta, Rosario D’Amore e Francesco Catania.

Nella lista di minoranza, oltre al Candidato Sindaco sconfitto Sara Caliò, siederanno in Consiglio, Maria Luisa Triscari, Attilio Onofaro e Pamela Buttò (giunta a pari merito con Giovanna Favazzo, ma eletta come candidata più giovane secondo la nuova normativa).