In Sicilia curva dei contagi ancora in salita

Altri quattro morti per coronavirus e contagi in aumento in Sicilia: sono 213 i nuovi positivi (ieri erano 198) nelle ultime 24 ore con 6.579 tamponi effettuati. Le quattro vittime sono una donna a Palermo di 84 anni, due uomini a Catania di 89 e 74 anni e una donna di Mazara del Vallo di 72 anni.

I ricoverati con sintomi salgono a 375 (+7), quelli in terapia intensiva a 30 (+2), i guariti sono 108. Il totale degli attuali positivi è ora a quota 3.549. Questo il dettaglio per provincia: Catania 89, Palermo 59, Trapani 25, Caltanissetta 13, Messina 11, Ragusa 8, Siracusa 8.