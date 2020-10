Viviana e Gioele, due mesi senza verità

“Ad oggi niente colloca Viviana su quel traliccio. Non ci sono impronte digitali, non ci sono tracce ematiche, non ci sono tracce biologiche. Niente di niente”. Lo dice Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e papà di Gioele, trovati morti sulla collina di Caronia, vicino all’autostrada Messina-Palermo. Il dj contesta ancora le ricerche e le indagini.

Intanto, Luigino Parisi, padre di Viviana, è convinto che la donna sia stata uccisa. “Le indagini sono state superficiali – ha affermato Parisi, intervistato nel corso di ‘Storie italiane’, su Rai 1 – Volevano chiudere subito il caso classificandolo come un omicidio-suicidio”.

Il padre della donna, morta insieme con il figlio Gioele i cui resti furono ritrovati poi il 19 agosto nella stessa zona, ha raccontato delle fasi successive all’allarme che hanno riguardato la famiglia Mondello del marito di Viviana: “quel giorno sono stati chiamati perché mia figlia si era dispersa nel bosco e sono stati bloccati dalla polizia a Sant’Agata di Militello fino a notte fonda mentre, invece, sarebbero potuti arrivare sul posto e avrebbero potuto trovare mia figlia e mio nipote vivi”.