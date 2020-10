C.d’Orlando: il Premio “Salvatore Carnevale” ai giornalisti Fagone e Ribaudo

E’ in programma per questo pomeriggio alle ore 18 presso l’aula consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Capo d’Orlando la settima edizione del Premio antimafia “Salvatore Carnevale”. L’evento promosso dalla Fondazione socialista antimafia dedicata al sindacalista Carmelo Battaglia, quest’anno si svolgerà in osservanza di tutte le normative anticovid e per questo verrà consentito l’accesso all’aula del consiglio solo a chi sarà munito di dispositivi personali di protezione. Il riconoscimento che premia le personalità che si distinguono per aver offerto un contributo civile e culturale alla lotta alla mafia, quest’anno verrà assegnato al giornalista Piero Fagone (già Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia) e Alessio Ribaudo (giornalista del “Corriere della Sera”).