Naso, il Sindaco Nanì al lavoro

Primo giorno di lavoro per il neo sindaco di Naso Gaetano Nanì che questa mattina ha incontrato i responsabili delle varie aree

amministrative per un breve saluto e per prendere contezza della

situazione nei vari uffici.

Successivamente ha verificato, insieme alla Polizia Municipale, il piano

Anti Covid e le condizioni di alcune abitazioni rimaste gravemente

danneggiate dall’incendio di sabato 3 ottobre.

Anche per domani il sindaco di Naso ha in programma una serie di

incontri, mentre lunedì verrà formalizzata la nomina della giunta.