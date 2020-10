Sinagra: un caso positivo al test rapido

Un caso positivo al test rapido è stato registrato nel Comune di Sinagra. Lo rende noto l’amministrazione che comunica anche di aver provveduto, insieme alle altre autorità competenti, a mettere in isolamento fiduciario, prudenzialmente e per scrupoloso senso di responsabilità, i familiari e coloro i quali sono venuti a stretto contatto con il soggetto interessato.

In giornata verranno effettuati i sugli stessi soggetti i tamponi rinofaringei che dovrebbero riconfermare la positività. Si sta, tuttavia, provvedendo a ricostruire la catena di contatti avvenuti all’interno del territorio comunale di Sinagra.

“La situazione sarà ovviamente tenuta sotto stretta osservazione e costantemente monitorata. L’invito che torniamo a fare alla comunità locale è quello di mantenere la giusta tranquillità e soprattutto osservare con scrupolo tutte le norme e le misure di sicurezza previste per il contenimento del contagio, come il rispetto delle distanze e l’uso della mascherina ai fini di scongiurare il rischio di ulteriore diffusione del virus. Tutti gli aggiornamenti sull’evolversi della situazione, una volta verificati attraverso le fonti ufficiali sanitarie, saranno resi noti con puntualità alla cittadinanza”.