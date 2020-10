Galati Mamertino: sono 22 i positivi accertati

Sono 22 complessivamente i casi di covid-19 accertati con tamponi molecolari a Galati Mamertino.

Lo ha comunicato lo stesso comune galatese all’esito della prima tranche degli esami tampone processati e comunicati oggi.

L’Amministrazione ringrazia “i medici e gli infermieri dell’ Usca di S. Agata Militello e del dipartimento di prevenzione unità di crisi Covid-19 guidato dal dott. Carmelo Crisicelli, commissario ad acta, che oggi sono stati impegnati senza sosta nelle attività di prelievo dei campioni per i test. Oggi – precisa la nota del Comune – sono stati effettuati 320 test rapidi, 36 dei quali sono risultati positivi. Nella stessa giornata di oggi le 36 persone in questione sono state sottoposte a test molecolare rino-faringeo e insieme a loro altre altre 25 persone, risultare positive al tampone rapido ieri.

Salgono a quota 80 potenziali positivi. Di questi, 21 sono stati acclarati con il tampone molecolare.

Vorremmo per quanto possibile rassicurare tutta la comunità he certamente si chiedono quali saranno le immediate conseguenze di questa situazione. Siamo costantemente in contatto con gli organi competenti e presto saranno emanate nuove direttive al fine di contenere e gestire il contagio”.