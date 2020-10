Quattro nuovi casi di Covid a Milazzo, tra questi un infermiere dell’ospedale

Il neo sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha comunicato attraverso il sito istituzionale del Comune, la positività al Coronavirus per quattro cittadini del centro mamertino.

L’ASP ha comunicato oggi la positività di un giovanissimo e di un anziano e sono già scattate tutte le procedure del caso per risalire ai contatti ed interrompere la catena dei contagi. Non è ancora chiaro se si tratta di persone che hanno avuto contatti fra di loro. Gli altri due casi sono una donna ed un infermiere dell’ospedale Fogliani, dove mercoledi sera si era registrato già il caso del paziente proveniente da un altro comune, sottoposto a tampone per potersi ricoverati a Messina. Dopo la positività al Coronavirus i quattro casi si trovano a casa in isolamento.

“Invito i miei concittadini – ha detto il sindaco Pippo Midili – a stare tranquilli rispettando tutti i protocolli previsti. Da alcuni giorni la situazione sta peggiorando e quindi è opportuno usare la prudenza ed il buon senso evitando comportamenti che possono determinare conseguenze pesanti. Ho già chiesto al comandante della polizia locale di potenziare i controlli per il rispetto delle previsioni dell’ultimo Dpcm”.