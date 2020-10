Tamponi negativi per gli studenti del “Piccolo” e del “Merendino”

Sono tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina sugli alunni dell’Istituto Tecnico “F.P. Merendino” di Capo d’Orlando. Lo annuncia la preside Maria Ricciardello su Facebook, ringraziando l’USCA di Patti per la rapidità e la professionalità degli interventi. Nella giornata di ieri, infatti, una studentessa che frequenta l’indirizzo Odontotecnico di quell’istituto proveniente da Galati Mamertino, era stata trovata positiva al test rapido. Buone notizie sono arrivate in mattinata anche per il Liceo “L.Piccolo” sempre a Capo d’Orlando. Anche lì, gli alunni sono stati sottoposti al test rapido, dopo un’altra segnalazione arrivata ieri, che annunciava la positività sempre al test rapido di un’altra giovane studentessa galatese. Pertanto, stante la negatività di tutti i tamponi rapidi effettuati, i due Istituti superiori, che accolgono numerosissimi studenti provenienti da ogni comune del comprensorio, posso tirare un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo.