Coronavirus: in Sicilia 285 casi

Risalgono i casi di coronavirus in Sicilia. In 24 ore sono stati registrati 285 nuovi positivi, 52 in più rispetto a ieri (233), e due nuovi decessi: un uomo di 82 anni a Catania e un uomo di 81 anni a Trapani.

Invece sono 387 i ricoverati con sintomi, 35 si trovano in terapia intensiva. Cresce ancora il numero dei tamponi effettuati: 7741 nelle ultime 24 ore. Quarantuno i guariti (4519 in totale). Sono 3721 in isolamento domiciliare, 4143 i positivi attuali e 8997 i casi totali registrati dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute.

Per quanto riguarda la ripartizione dei casi nelle province: 79 sono nella provincia di Palermo, 70 a Catania, 44 a Messina, 12 a Caltanissetta, 10 a Ragusa, 31 a Trapani, 12 ad Agrigento e 27 a Siracusa. Nessuno ad Enna.