I poliziotti lo invitano a indossare la mascherina, lui li aggredisce

La polizia lo ha invitato a indossare la mascherina, ma lui ha inveito contro gli agenti e li ha aggrediti. E’ successo la notte scorsa a Sant’Agata Militello durante i controlli effettuati presso esercizi commerciali e luoghi di aggregazione nell’ambito delle iniziative in materia di prevenzione contro la diffusione del Covid 19.

All’interno di uno dei locali pubblici sottoposti a verifica, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di S.Agata Militello hanno invitato alcuni avventori ad indossare la mascherina. Uno di questi, un ventiduenne di nazionalità marocchina, in evidente stato di alterazione psico-fisica, si è rifiutato ed ha iniziato ad inveire contro gli agenti.

Ha quindi iniziato a sbattere la testa sull’asfalto e si è scagliato contro i mezzi in sosta sfondando il lunotto posteriore di un’auto. Quando gli agenti hanno provato a fermarlo li ha aggrediti con calci, pugni e testate. Due dei poliziotti hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 3 e 7 giorni.

Bloccato e arrestato, l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.