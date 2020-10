Covid: a Sant’Agata Militello domani chiuse la primaria “Capuana” e la scuola infanzia “Monaci”

Dopo Torrenova e Capo d’Orlando, anche a Sant’Agata Militello scatta la chiusura di alcune scuole. Il Sindaco Bruno Mancuso ha disposto la chiusura, per la giornata di lunedì 12 ottobre della scuola primaria “Luigi Capuana” e della scuola infanzia “Monaci”. Infatti due genitori e due dei tre loro figli sono risultati positivi al test rapido. Uno dei due bambini frequenta la prima classe delle elementari scuola Capuana e l’altro la scuola dell’infanzia Monaci dello stesso Istituto comprensivo. Il Sindaco Mancuso precisa che “tutti gli insegnanti, operatori scolastici e familiari di altri alunni che si sono sottoposti privatamente a tamponi rapidi sono risultati negativi”. In considerazione delle difficoltà derivanti da un’eventuale ricostruzione dei contatti e dalla applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente, in attesa di disposizioni da parte del Dipartimento di prevenzione del Distretto, in via precauzionale, è stata così disposta la chiusura, per la giornata di domani 12 ottobre dei plessi scolastici scuola primaria “Luigi Capuana” e scuola infanzia “Monaci”, per effettuare la sanificazione dei locali. Rimarrà aperto alle attività didattiche il plesso “Cesareo” dello stesso Istituto comprensivo, compresa la sezione “Infanzia” ubicata nello stesso plesso.